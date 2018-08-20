Геращенко назвав можливі мотиви стрілка під харківською мерією
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Правоохоронці розглядають кілька версій стрільби зловмисником під мерією Харкова, серед яких можливе психічне відхилення стрілка або вчинення нападу з хуліганських мотивів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Антон Геращенко, передає УНН.
"Мотиви нападника поки не встановлені. Вивчається кілька версій. Одна з них, це те, що напад спровоковано якимись діями міської влади стосовно застреленого злочинця або членів його сім'ї", - зазначив він.
Інша версія, за словами Геращенка, стосується можливих психічних відхилень, посилених вживанням алкоголю або наркотиків.
"Взяті зразки для аналізу щодо цього", - уточнив він.
"Про те що нападник був не в собі, свідчить той факт, що він стріляв не тільки в охоронців міської ради і поліцейських, а й просто по колесах автомобіля, що проїжджав повз автомобіль", - зауважив нардеп.
Крім того, розповів Геращенко, третьою можливою версією є те, що напад було скоєно з хуліганських мотивів.
Він додав, що після встановлення особи злочинця будуть більш точно встановлені мотиви цього безглуздого нападу, що призвело до трагедії.
Нагадаємо, подія сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.
У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.