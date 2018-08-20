Геращенко назвал возможные мотивы стрелка под харьковской мэрией

"Мотивы нападавшего пока не установлены. Изучается несколько версий. Одна из них, это то, что нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей относительно застреленного преступника или членов его семьи", - отметил он.

Другая версия, по словам Геращенко, касается возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков.



"Взяты образцы для анализа в отношении этого", - уточнил он.

"О том, что нападавший был не в себе, свидетельствует тот факт, что он стрелял не только у охранников городского совета и полицейских, но и просто по колесам автомобиля, проезжавшего мимо автомобиля", - отметил нардеп.

Кроме того, рассказал Геращенко, третьей возможной версией является то, что нападение было совершено из хулиганских побуждений.

Он добавил, что после установления личности преступника будут более точно установлены мотивы этого бессмысленного нападения, которое привело к трагедии.



Напомним, событие произошло 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.



В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.