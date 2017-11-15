Геращенко: голосування Білорусі в ООН за резолюцію щодо Криму є "ножем у спину"

"У вівторок третій комітет ООН проголосував оновлену, жорстку і дуже важливу резолюцію по ситуації з правами людини в окупованому Криму. За - більше 70 країн, майже стільки ж утрималися. Проти - лише 25. Серед них - Білорусь. Разом з РФ, звичайно", - зазначила вона.

"Це - не нейтральна позиція, а цілком конкретна. Нейтральні країни бодай утрималися, Білорусі знову не вистачило "нейтральності" для інакшої від РФ позиції", - додала політик.

З її слів, при цьому Мінськ претендує на певні миротворчі лаври, наголошуючи, що створює нейтральний майданчик для переговорів щодо Донбасу.

"Я, як український політик і як учасник переговорів в мінських групах, розцінюю вчорашнє голосування білоруської делегації в третьому комітеті ООН по резолюції по Криму як таке, яке йде врозріз з гучними заявами про нейтральність. Це другий ніж в спину Україні. Після подібного минулорічного голосування. Написала максимально дипломатично, не вважаю за можливе мовчати", - заявила І.Геращенко.

Нагадаємо, в ООН схвалили резолюцію щодо прав людини в Криму.