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Геращенко: голосування Білорусі в ООН за резолюцію щодо Криму є "ножем у спину"

Геращенко: голосування Білорусі в ООН за резолюцію щодо Криму є "ножем у спину"

Київ • УНН

 • 27405 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голосування білоруської делегації у третьому комітеті ООН щодо резолюції стосовно ситуації з правами людини в анексованому Криму йде врозріз з гучними заявами про нейтральність і є "ножем у спину". Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.

"У вівторок третій комітет ООН проголосував оновлену, жорстку і дуже важливу резолюцію по ситуації з правами людини в окупованому Криму. За - більше 70 країн, майже стільки ж утрималися. Проти - лише 25. Серед них - Білорусь. Разом з РФ, звичайно", - зазначила вона.

"Це - не нейтральна позиція, а цілком конкретна. Нейтральні країни бодай утрималися, Білорусі знову не вистачило "нейтральності" для інакшої від РФ позиції", - додала політик.

З її слів, при цьому Мінськ претендує на певні миротворчі лаври, наголошуючи, що створює нейтральний майданчик для переговорів щодо Донбасу.

"Я, як український політик і як учасник переговорів в мінських групах, розцінюю вчорашнє голосування білоруської делегації в третьому комітеті ООН по резолюції по Криму як таке, яке йде врозріз з гучними заявами про нейтральність. Це другий ніж в спину Україні. Після подібного минулорічного голосування. Написала максимально дипломатично, не вважаю за можливе мовчати", - заявила І.Геращенко.

Нагадаємо, в ООН схвалили резолюцію щодо прав людини в Криму

Українські Національні Новини

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