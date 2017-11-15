Геращенко: голосование Беларуси в ООН за резолюцию по Крыму является "ножом в спину"

"Во вторник третий комитет ООН проголосовал обновленную, жесткую и очень важную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. За - более 70 стран, почти столько же воздержались. Против - только 25. Среди них - Беларусь. Вместе с РФ, конечно" , - отметила она.

"Это - не нейтральная позиция, а вполне конкретная. Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси опять не хватило "нейтральности" для отличающейся от РФ позиции", - добавила политик.

По ее словам, при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры, отмечая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу.

"Я, как украинский политик и как участник переговоров в минских группах, расцениваю вчерашнее голосование белорусской делегации в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как такое, которое идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности. Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования. Написала максимально дипломатично, не считаю возможным молчать", - заявила И.Геращенко.

Напомним, в ООН одобрили резолюцию по правам человека в Крыму.