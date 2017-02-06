Географія бойових дій розширилася на Луганщині - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Минулої доби на Луганщині дещо розширилася географія бойових дій, зокрема, у Новоайдарському та Попаснянському районах вчора бойовики застосовували міномети, БМП та вівся снайперський вогонь. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку географія бойових дій дещо розширилася. Противник обстрілював наші позиції у Жовтому, Кримському, а також на ділянці фронту Катеринівка-Троїцьке. У Новоайдарському та Попаснянському районах вчора ворог застосовував міномети і також двічі по українських військах відкривали вогонь БМП та снайпери окупантів", - розповів він.
Крім того, у Станично-Луганському районі вчора було спокійно.
Всього за минулу добу зафіксовано 15 обстрілів бойовиків на Луганщині, при чому 5 з них – із важкої зброї.
Як повідомляв УНН, 5 лютого внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, проте шість бійців отримали бойові поранення та травми.