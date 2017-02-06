География боевых действий расширилась в Луганской области - Минобороны

"На луганском направлении география боевых действий несколько расширилась. Противник обстреливал наши позиции в Желтом, Крымском, а также на участке фронта Екатериновка-Троицкое. В Новоайдарском и Попаснянском районах вчера враг применял минометы и также дважды по украинским войскам открывали огонь БМП и снайперы оккупантов" , - рассказал он.

Кроме того, в Станично-Луганском районе вчера было спокойно.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов боевиков в Луганской области, причем 5 из них - с тяжелого оружия.

Как сообщал УНН, 5 февраля в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако шесть бойцов получили боевые ранения и травмы .