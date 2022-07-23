Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 39 240 окупантів та ще чотири ворожих танки

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 39 240 (+240) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1708 (+4),



бойових броньованих машин ‒ 3929 (+9),



артилерійських систем – 864 (+1),



РСЗВ - 253 (+2),



засобів ППО - 113 (+0),



літаків – 221 (+0),



гелікоптерів – 188 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+1),



крилатих ракет - 167 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2820 (+17),



спецтехніки - 72 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Українські захисники успішно відбили штурмові дії ворога у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська.