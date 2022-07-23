Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 39 240 окупантів та ще чотири ворожих танки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 39 240 осіб, 1708 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 39 240 (+240) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1708 (+4),
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- бойових броньованих машин ‒ 3929 (+9),
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- артилерійських систем – 864 (+1),
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- РСЗВ - 253 (+2),
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- засобів ППО - 113 (+0),
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- літаків – 221 (+0),
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- гелікоптерів – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+1),
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- крилатих ракет - 167 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2820 (+17),
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- спецтехніки - 72 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Українські захисники успішно відбили штурмові дії ворога у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська.