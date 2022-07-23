Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 39 240 оккупантов и еще четыре вражеских танка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 39 240 человек, 1708 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 39 240 (+240) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1708 (+4),
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- боевых бронированных машин ‒ 3929 (+9),
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- артиллерийских систем – 864 (+1),
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- РСЗО - 253 (+2),
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- средств ПВО - 113 (+0),
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- самолетов – 221 (+0),
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- вертолетов – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1),
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- крылатых ракет – 167 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2820 (+17),
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- спецтехники – 72 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Украинские защитники успешно отразили штурмовые действия врага в направлении Верхнекаменского и Северского.