Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 39 240 оккупантов и еще четыре вражеских танка

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составляли:



личного состава - около 39 240 (+240) человек ликвидировано,



танков ‒ 1708 (+4),



боевых бронированных машин ‒ 3929 (+9),



артиллерийских систем – 864 (+1),



РСЗО - 253 (+2),



средств ПВО - 113 (+0),



самолетов – 221 (+0),



вертолетов – 188 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1),



крылатых ракет – 167 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 2820 (+17),



спецтехники – 72 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Украинские защитники успешно отразили штурмовые действия врага в направлении Верхнекаменского и Северского.