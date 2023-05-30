Генштаб: Ворог посилив контррозвідувальні заходи на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Окупанти посилили контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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Російські війська здійснюють масові рейди будинків та квартир місцевих мешканців. Перевірці підлягають особисті документи та мобільні пристрої.
У такий спосіб ворог намагається залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.
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