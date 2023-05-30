Генштаб: Враг усилил контрразведывательные мероприятия на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Российские войска осуществляют массовые рейды домов и квартир местных жителей. Проверке подлежат личные документы и мобильные устройства.
Таким образом враг пытается запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.
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