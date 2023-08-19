Генштаб відзвітував про оперативну ситуацію на 14 напрямках фронту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Генштаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію на фронті станом на вечір. росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного. Також сили оборони стримали наступ російських військ на Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Наші оборонці закріплюються на досягнутих рубежах Мелітопольського та Бердянського напрямків, передає УНН.
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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Блешня Чернігівської області; Костянтинівка, Миропільське, Попівка Сумської області та Вільча, Лошакове, Гатище, Охримівка Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Біла Гора, Богданівка Донецької області.
На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Катеринівка, Новомихайлівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.
На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області.
На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Токарівка, Дудчани, Велетенське Херсонської області.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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