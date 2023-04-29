Генштаб: в районі Мар’їнки все частіше стає відомо про випадки колективної відмови окупантів від участі у війні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У місті Мар'янка, що на Донеччині, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях, повідомили у Генштабі, передає УНН.
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"В районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
Доповнення
У Генштабі говорять, що основними чинниками, які на це впливають є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців зс рф до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.
Нагадаємо
Раніше у Генштабі повідомляли, що російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України.