Генштаб: в районе Марьинки все чаще становиться известно о случаях коллективного отказа оккупантов от участия в войне

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"В районе Марьинки, в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях", - отметили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе говорят, что основными факторами, которые на это влияют являются большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих вс рф к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

Напомним

Ранее в Генштабе сообщали, что российские захватчики продолжают мародерствовать на временно оккупированных территориях Украины.