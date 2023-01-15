Генштаб: у одному з батальйонів окупантів, у справному стані залишалось 10 танків, решта або знищені, або виведені із ладу

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"За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників", - йдеться в повідомленні.

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Противник продовжує щоденно зазнавати втрат у живій силі. 12 січня, у напрямку Старобільська Луганської області, здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.