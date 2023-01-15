У напрямку Старобільська здійснювалась евакуація близько 50 поранених окупантів - Генштаб

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“Слава Україні! Розпочалася триста двадцять шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 3 авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України”, — йдеться в повідомленні.

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Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському — намагається покращити тактичне положення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка і Кіндратівка Сумської області та Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове і Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Кремінна, Діброва і Червонопопівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Веселе, Дружба та Північне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Степове та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон і Антонівка Херсонської області та Дмитрівка на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирних жителів.

Противник продовжує щоденно зазнавати втрат у живій силі. Так, 12 січня, у напрямку Старобільська Луганської області, здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.

За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито БпЛА типу “орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.