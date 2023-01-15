В направлении Старобельска осуществлялась эвакуация около 50 раненых оккупантов - Генштаб

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“Слава Украине! Начались триста двадцать шестые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки противник нанес 3 авиационных и 57 ракетных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также осуществил 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием. 26 ракет уничтожили наши защитники. Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается на всей территории Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Противник не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском — пытается улучшить тактическое положение.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Спирное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клищеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волковка и Кондратовка Сумской области и Ветеринарное, Старица, Огурцево, Гатище, Волчанск, Бударки, Стрелечья, Терновая, Чугуновка, Хатнее и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Котляровка, Берестовое и Крохмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Макеевка, Площанка, Невское, Кременная, Диброва и Червонопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спирное, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Парасковиевка, Бахмут, Веселое, Дружба и Северное на Донетчине.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка на Донетчине.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Степное и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области и Дмитровка на Николаевщине. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе. Так, 12 января, в направлении Старобельска Луганской области, осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, которые действовали неподалеку Сватово.

По имеющейся информации, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные или уничтожены, или выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбит БпЛА типа "орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.