Генштаб: в одном из батальонов оккупантов, в исправном состоянии оставалось 10 танков, остальные или уничтожены, или выведены из строя

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"По имеющейся информации, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные или уничтожены, или выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков", - говорится в сообщении.

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Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе. 12 января, в направлении Старобельска Луганской области, осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, которые действовали неподалеку от Сватово.