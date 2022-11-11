Генштаб: поблизу Енергодара уражено пункт управління ворога – загинуло понад 50 окупантів, знищено гелікоптер Ка-52
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. В районі міста Енергодар уражено пункт управління ворога – загинуло понад 50 окупантів, а більш як 40 – поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52, повідомляє Генштаб, передає УНН.
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За уточненою інформацією, в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8.
В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.
Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни.
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