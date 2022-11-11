Генштаб: поблизу Енергодара уражено пункт управління ворога – загинуло понад 50 окупантів, знищено гелікоптер Ка-52

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За уточненою інформацією, в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8.

В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни.

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