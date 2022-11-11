Генштаб: вблизи Энергодара поражен пункт управления врага – погибли более 50 оккупантов, уничтожен вертолет Ка-52
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Продолжаются двести шестьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. В районе города Энергодар поражен пункт управления врага – погибли более 50 оккупантов, а более 40 – ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52, сообщает Генштаб, передает УНН.
Детали
По уточненной информации, в районе населенного пункта Днепровка Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8.
В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
Продолжаются меры по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено впоследствии.
В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Винницкой, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики беларусь. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных, а также авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.
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