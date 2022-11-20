Генштаб оприлюднив перелік військової допомоги від Німеччини

Деталі

До України доставлено:

- боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

- 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8);

- 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39);

- 1 навантажувач (загалом уже 4);

- запасні частини для великокаліберного кулемета М2;

- 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);

- 10 датчиків захисту від дронів )загалом уже 28);

- 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;

- 116 польових обігрівачів.

Цитата

«Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список на сайті Уряду містить огляд військової допомоги Німеччини Україні летального та нелетального характеру. У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти призначені в першу чергу на користь України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких у свою чергу можуть бути відшкодовані витрати держав-членів ЄС на підтримку послуг для України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Німеччина, у відповідь на російську агресію, поставила Україні понад 2,4 тисячі електрогенераторів.