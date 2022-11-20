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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Генштаб оприлюднив перелік військової допомоги від Німеччини

Генштаб оприлюднив перелік військової допомоги від Німеччини

Київ • УНН

 • 411643 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

До України доставлено:
- боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
- 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8);
- 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39);
- 1 навантажувач (загалом уже 4);
- запасні частини для великокаліберного кулемета М2;
- 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);
- 10 датчиків захисту від дронів )загалом уже 28);
- 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
- 116 польових обігрівачів.

Цитата

«Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список на сайті Уряду містить огляд військової допомоги Німеччини Україні летального та нелетального характеру. У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти призначені в першу чергу на користь України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких у свою чергу можуть бути відшкодовані витрати держав-членів ЄС на підтримку послуг для України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Німеччина, у відповідь на російську агресію, поставила Україні понад 2,4 тисячі електрогенераторів.

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