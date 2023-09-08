Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 267 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 267 540 осіб, 4529 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 267 540 (+640) осіб,
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- танків ‒ 4529 (+23),
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- бойових броньованих машин ‒ 8726 (+23),
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- артилерійських систем – 5753 (+31),
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- РСЗВ – 754 (+1),
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- засобів ППО ‒ 507 (+1),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29),
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- крилатих ракет ‒ 1455 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 19 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47),
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- спеціальної техніки ‒ 860 (+1).
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Доповнення
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