Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 267 тысяч

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 267 540 человек, 4529 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.