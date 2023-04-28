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Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 189 тисяч

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 189 тисяч

Київ • УНН

 • 341293 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 189 460 осіб, 3694 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 28.04.2023 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3694 (+0) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 7181 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 2905 (+18) од.,
  • РСЗВ – 543 (+1) од.,
  • засобів ППО ‒ 294 (+1) од.,
  • літаків – 308 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5819 (+14) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 353 (+1).

Доповнення

У небі над Україною вночі було знищено 21 ворожу ракету з 23.

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