Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 189 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 189 460 осіб, 3694 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 28.04.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3694 (+0) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 7181 (+3) од.,
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- артилерійських систем – 2905 (+18) од.,
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- РСЗВ – 543 (+1) од.,
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- засобів ППО ‒ 294 (+1) од.,
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- літаків – 308 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6),
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- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5819 (+14) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 353 (+1).
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Доповнення
У небі над Україною вночі було знищено 21 ворожу ракету з 23.