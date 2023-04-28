Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 189 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 189 460 человек, 3694 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 28.04.2023 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 189 460 (+540) человек ликвидировано,
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- танков - 3694 (+0) ед.,
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- боевых бронированных машин - 7181 (+3) ед.,
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- артиллерийских систем – 2905 (+18) ед.,
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- РСЗО – 543 (+1) ед.,
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- средств ПВО - 294 (+1) ед.,
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- самолётов – 308 (+0) ед.,
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- вертолётов – 294 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2467 (+6),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5819 (+14) ед.,
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- специальной техники - 353 (+1).
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Дополнение
В небе над Украиной ночью была уничтожена 21 вражеская ракета из 23.