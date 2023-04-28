Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 189 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 28.04.2023 ориентировочно составили:



личного состава - около 189 460 (+540) человек ликвидировано,



танков - 3694 (+0) ед.,



боевых бронированных машин - 7181 (+3) ед.,



артиллерийских систем – 2905 (+18) ед.,



РСЗО – 543 (+1) ед.,



средств ПВО - 294 (+1) ед.,



самолётов – 308 (+0) ед.,



вертолётов – 294 (+0) ед.,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 2467 (+6),



крылатых ракет - 911 (+0),



кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,



автомобильной техники и автоцистерн – 5819 (+14) ед.,



специальной техники - 353 (+1).



Дополнение

В небе над Украиной ночью была уничтожена 21 вражеская ракета из 23.