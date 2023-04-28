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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 189 тысяч

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 189 тысяч

Киев • УНН

 • 341291 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 189 460 человек, 3694 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 28.04.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 189 460 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 3694 (+0) ед.,
  • боевых бронированных машин - 7181 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 2905 (+18) ед.,
  • РСЗО – 543 (+1) ед.,
  • средств ПВО - 294 (+1) ед.,
  • самолётов – 308 (+0) ед.,
  • вертолётов – 294 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2467 (+6),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5819 (+14) ед.,
  • специальной техники - 353 (+1).

Дополнение

В небе над Украиной ночью была уничтожена 21 вражеская ракета из 23.

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