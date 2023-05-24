Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наближається до 205 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 204 760 осіб, 3792 танків, 296 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 24.05.2023 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3792 (+3) од.,
-
- бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од.,
-
- артилерійських систем – 3339 (+21) од.,
-
- РСЗВ – 570 (+5) од.,
-
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од.,
-
- літаків – 309 (+0) од.,
-
- гелікоптерів – 296 (+1) од.,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
-
- крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
-
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6146 (+7) од.,
-
- спеціальної техніки ‒ 440 (+7).
-
Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів.