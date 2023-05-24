Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приближается к 205 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 204 760 человек, 3792 танков, 296 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 24.05.2023 ориентировочно составляли:
-
- личного состава - около 204 760 (+400) человек ликвидировано,
-
- танков - 3792 (+3) ед.,
-
- боевых бронированных машин - 7424 (+5) ед.,
-
- артиллерийских систем – 3339 (+21) ед.,
-
- РСЗО – 570 (+5) ед.,
-
- средств ПВО - 327 (+0) ед.,
-
- самолетов – 309 (+0) ед.,
-
- вертолетов – 296 (+1) ед.,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2871 (+7),
-
- крылатых ракет - 1015 (+0),
-
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 6146 (+7) ед.,
-
- специальной техники - 440 (+7).
-
Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.