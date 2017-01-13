Генштаб: із 17 січня розпочнуться збори понад 1000 військових-резервістів

“Відповідно до плану бойової підготовки, починаючи з 17 січня 2017 року на базі однієї з механізованих бригад оперативного командування „Захід“ Сухопутних військ ЗС України розпочнуться збори з особовим складом оперативного резерву 1 черги. Тривалість зборів складатиме 30 діб. На збори планується залучити понад тисячу військовослужбовців — резервістів”, — розповів М.Щербина.

За його словами, по прибуттю на збори, резервісти отримають військову форму одягу, зброю, засоби захисту і проходитимуть підготовку і бойове злагодження разом із бригадою.

Особливістю навчальних зборів резервістів цього року буде те, що частина резервістів, найбільш високотехнологічних спеціальностей, які потребують додаткової підготовки, буде направлено до навчальних центрів і на курси підготовки Збройних Сил України.

У 2017 році грошові виплати резервістам будуть збільшені майже вдвічі у порівнянні з 2016 роком і у середньому складатимуть для солдат резерву більше 8000 гривень протягом року.

“Мета навчальних зборів полягає у набутті бойових спроможностей, підвищенні боєздатності військових частин, поглиблені військової навченості резервістів, раніше звільнених із лав Збройних Сил України, передачі бойового досвіду від резервістів військовослужбовцям, які нещодавно закінчили навчальні центри і прийшли до війська”, — наголосив М.Щербина.

Він акцентував, що за всіма резервістами, які призиваються на навчальні збори, включно з часом проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, займана посада та середня заробітна плата на підприємстві. Також кожному резервісту гарантоване державне страхування і безкоштовне медичне забезпечення.

Довідково: Кожному резервісту, залежно від військового звання, виплатять:

— від 4800 до 6400 грн — грошове забезпечення за 30 діб підготовки;

— від 1600 до 3100 грн — одноразове грошове заохочення за підсумками року (тим хто виконав програму зборів);

— від 6 до 15 грн — добові за кожен день перебування у військовій частині;

— 3200 грн — одну мінімальну заробітну плату на місяць тим, які на день призову на збори не працюють.