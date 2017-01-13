Генштаб: С 17 января начнутся сборы более 1000 военных-резервистов

"В соответствии с планом боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года на базе одной из механизированных бригад оперативного командования" Запад "Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1 очереди. Продолжительность сборов составит 30 суток. На собрание планируется привлечь более тысячи военнослужащих - резервистов ", - рассказал М.Щербина.

По его словам, по прибытию на собрание, резервисты получат военную форму одежды, оружие, средства защиты и будут проходить подготовку и боевое слаживание вместе с бригадой.

Особенностью учебных сборов резервистов в этом году будет то, что часть резервистов, наиболее высокотехнологичных специальностей, требующих дополнительной подготовки, будет направлено в учебные центры и на курсы подготовки Вооруженных Сил Украины.

В 2017 году денежные выплаты резервистам будут увеличены почти вдвое по сравнению с 2016 годом и в среднем будут составлять для солдат резерва более 8000 гривен в течение года.

"Цель учебных сборов заключается в приобретении боевых возможностей, повышении боеспособности воинских частей, углубленные военной обученности резервистов, ранее уволенных из рядов Вооруженных Сил Украины, передачи боевого опыта от резервистов военнослужащим, которые недавно закончили учебные центры и пришли в армию", - подчеркнул М. Щербина.

Он акцентировал, что по всем резервистами, которые призываются на военные сборы, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняются место работы, занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии. Также каждому резервисту гарантировано государственное страхование и бесплатное медицинское обеспечение.

Справка: Каждому резервисту, в зависимости от воинского звания, выплатят:

- От 4800 до 6400 грн - денежное обеспечение за 30 суток подготовки;

- От 1600 до 3100 грн - единовременное денежное поощрение по итогам года (тем кто выполнил программу сборов)

- От 6 до 15 грн - суточные за каждый день нахождения в воинской части;

- 3200 грн - одну минимальную заработную плату в месяц тем, которые на день призыва на сборы не работают.