Генсек НАТО закликав ретельно розслідувати трагедію з СММ ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг у своєму мікроблозі Twitter закликав ретельно розслідувати загибель співробітника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, пепредає УНН.
"Необхідно ретельно розслідувати цей трагічний інцидент з СММ ОБСЄ на сході України. Безпека і свобода пересування повинні мають бути захищені", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 23 квітня на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, є загиблі.
Також нагадаємо, що внаслідок вибуху авто ОБСЄ було поранено двох членів СММ, загинув — один.