Генсек НАТО закликав ретельно розслідувати трагедію з СММ ОБСЄ на Донбасі

"Необхідно ретельно розслідувати цей трагічний інцидент з СММ ОБСЄ на сході України. Безпека і свобода пересування повинні мають бути захищені", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 23 квітня на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, є загиблі.

Також нагадаємо, що внаслідок вибуху авто ОБСЄ було поранено двох членів СММ, загинув — один.