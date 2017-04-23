Генсек НАТО закликав ретельно розслідувати трагедію з СММ ОБСЄ на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг у своєму мікроблозі Twitter закликав ретельно розслідувати загибель співробітника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, пепредає УНН

"Необхідно ретельно розслідувати цей трагічний інцидент з СММ ОБСЄ на сході України. Безпека і свобода пересування повинні мають бути захищені", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 23 квітня на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, є загиблі. 

Також нагадаємо, що внаслідок вибуху авто ОБСЄ було поранено двох членів СММ, загинув — один.

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