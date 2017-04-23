Генсек НАТО призвал тщательно расследовать трагедию с СММ ОБСЕ в Донбассе

"Необходимо тщательно расследовать этот трагический инцидент с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны должны быть защищены", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 23 апреля на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибшие.

Также напомним, что в результате взрыва авто ОБСЕ были ранены двое членов СММ, погиб - один.