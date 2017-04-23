Генсек НАТО призвал тщательно расследовать трагедию с СММ ОБСЕ в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем микроблоге Twitter призвал тщательно расследовать гибель сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, пепредае УНН.
"Необходимо тщательно расследовать этот трагический инцидент с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны должны быть защищены", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 23 апреля на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибшие.
Также напомним, что в результате взрыва авто ОБСЕ были ранены двое членов СММ, погиб - один.