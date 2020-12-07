Генсек УАФ про звернення до Лозанни: ми впевнені, що справедливість на нашому боці

“Як і при підготовці до попередніх матчів, що проходили цієї осені, так і під час міжнародного вікна в листопаді під час збору національної команди ми абсолютно чітко дотримувалися медичного протоколу УЄФА. З точки зору цих вимог з нашого боку не було абсолютно ніяких порушень”, — сказав він.

Рішення апеляційного комітету УЄФА про технічну поразку для України УАФ оскаржить в спортивному арбітражному суді Лозанни (KAC), зазначив Генсек УАФ.

“Давайте відразу розставимо акценти — розгляд в Лозанні буде, це однозначно. І тут немає іншої версії — ми будемо використовувати всі шанси поборотися за нашу національну команду. До того ж ми впевнені, що справедливість на нашому боці. Зараз ми готуємо документи. По термінах засідання ситуація проясниться до кінця грудня”, — підкреслив він.

При цьому, відповідаючи на питання журналіста про екстрену евакуацію футболістів “Динамо” з Німеччини (у яких були позитивні тести на “ковід”) і про те, чи могла вона позначитися на подальшій ситуації зі збірною в Швейцарії, Запісоцький зазначив, що вона “не додала позитиву”.

“Напевно вона вплинула і на сприйняття футбольної громадськості — як в Україні, так і в тій же Швейцарії. Складно дати оцінку таким діям...”, — сказав генсек.

Нагадаємо, у Суркіса досі не пояснили терміновість евакуації гравців збірної з Німеччини, і за оцінками ЗМІ “все виглядало як маніпуляція”.

У самій національній збірній евакуацію тоді назвали “псевдооперацією Суркіса, щоб показати свою значимість”.