Генсек УАФ об обращении в Лозанну: мы уверены, что справедливость на нашей стороне
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В рамках подготовки к матчу со Швейцарией УАФ четко придерживались медицинского протокола УЕФА. С точки зрения этих требований с украинской стороны не было абсолютно никаких нарушений. Об этом в интервью УНН рассказал генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий.
“Как и при подготовке к предыдущим матчам, проходившим этой осенью, так и во время международного окна в ноябре во время сбора национальной команды мы абсолютно четко придерживались медицинского протокола УЕФА. С точки зрения этих требований с нашей стороны не было абсолютно никаких нарушений”, — сказал он.
Решение апелляционного комитета УЕФА о техническом поражении для Украины УАФ обжалует в спортивном арбитражном суде Лозанны (KAC), отметил Генсек УАФ.
“Давайте сразу расставим акценты — рассмотрение в Лозанне будет, это однозначно. И здесь нет другой версии — мы будем использовать все шансы побороться за нашу национальную команду. К тому же мы уверены, что справедливость на нашей стороне. Сейчас мы готовим документы. По срокам заседание ситуация прояснится до конца декабря”, — подчеркнул он.
При этом, отвечая на вопрос журналиста об экстренной эвакуации футболистов “Динамо” из Германии (в которых были положительные тесты на “ковид”) и о том, могла ли она сказаться на дальнейшей ситуации со сборной в Швейцарии, Записоцкий отметил, что она “не добавила позитива”.
“Наверное она повлияла и на восприятие футбольной общественности — как в Украине, так и в той же Швейцарии. Сложно дать оценку таким действиям...”, — сказал генсек.
Напомним, у Суркиса до сих пор не объяснили срочность эвакуации игроков сборной из Германии, и по оценкам СМИ “все выглядело как манипуляция”.
В самой национальной сборной эвакуацию тогда назвали “псевдооперацией Суркиса, чтобы показать свою значимость”.