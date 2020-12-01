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Генсек УАФ про гру зі Швейцарією: збірна України зробила все, щоб матч відбувся 17-18 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький прокоментував рішення УЄФА присудити технічну поразку збірній України в матчі Ліги націй проти збірної Швейцарії. Про це Запісоцький розповів в ефірі програми “Великий футбол”, передає УНН.

Він уточнив, що УАФ допускала, але не розраховувала на такий результат.

“Ми виходили з того, що наша аргументація буде достатньо сильна. Як мінімум, українська команда зробила все, що було в її силах, щоб матч відбувся 17 чи 18 числа, відповідно до медичного протоколу УЄФА. Їхній головний аргумент полягав в тому, що українська сторона повинна була на наступний день забезпечити появу нової команди. Цю команду було б важко назвати національною збірною. Хто би не приїхав, яких би максимальних зусиль ми не вжили, якби цю команду вивів на поле не Андрій Шевченко, спортивна вартість цього матчу була би нульовою або близькою до того”, — каже генсек УАФ.

УАФ зробить все залежне від асоціації, аби довести свою правоту, наголосив Запісоцький.

“Шанси у нас завжди є, враховуючи навіть всю специфіку (хто наші опоненти, де знаходиться спортивний арбітраж), ми зробимо все від нас залежне, щоб довести нашу правоту. Ми будемо просити дати нам можливість вирішити питання на футбольному полі. Для нас буде принциповим захистити інтереси наші, українського футболу та нашої держави”, — резюмував він.

Як писав УНН, в УАФ (після отримання повного тексту рішення Апеляційного комітету УЄФА) заявили, що є грунтовні підстави для перегляду справи в CAS.

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