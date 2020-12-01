Генсек УАФ об игре со Швейцарией сборная Украины сделала все, чтобы матч состоялся 17-18 ноября

Он уточнил, что УАФ допускала, но не рассчитывала на такой результат.

“Мы исходили из того, что наша аргументация будет достаточно сильна. Как минимум, украинская команда сделала все, что было в ее силах, чтобы матч состоялся 17 или 18 числа, в соответствии с медицинским протоколами УЕФА. Их главный аргумент заключался в том, что украинская сторона должна была на следующий день обеспечить появление новой команды. Эту команду было бы трудно назвать национальной сборной. Кто бы ни приехал, какие бы максимальные усилия мы не приняли, если бы эту команду вывел на поле не Андрей Шевченко, спортивная стоимость этого матча была бы нулевой или близкой к тому”, — говорит генсек УАФ.

УАФ сделает все зависящее от ассоциации, чтобы доказать свою правоту, отметил Записоцкий.

“Шансы у нас всегда есть, учитывая даже всю специфику (кто наши оппоненты, где находится спортивный арбитраж), мы сделаем все от нас зависящее, чтобы доказать нашу правоту. Мы будем просить дать нам возможность решить вопрос на футбольном поле. Для нас будет принципиальным защитить интересы наши, украинского футбола и нашего государства”, — резюмировал он.

Как писал УНН, в УАФ (после получения полного текста решения Апелляционного комитета УЕФА) заявили, что есть основательные основания для пересмотра дела в CAS.