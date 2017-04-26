Генсек РЄ розповів про тривожні дані щодо утримання ув’язнених у Криму - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд підтвердив пріоритетність питання дотримання прав людини в анексованому Криму і зазначив, що перша моніторингова місія, яка працювала на півострові, надала тривожні дані, які зокрема стосуються умовного утримання ув’язнених у кримських тюрмах. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Питання дотримання прав людини, а точніше їх недотримання в анексованому Криму неодноразово піднімалося мною на сесіях ПАРЄ. Склалась катастрофічна ситуація і сьогодні я скористався можливістю спитати Генерального секретаря Ради Європи Турбійона Ягланда про заходи, які Рада Європи планує здійснити в цьому напрямку”, – написав він.
“Пан Ягланд підтвердив пріоритетність питання дотримання прав людини у Криму. Більше того, перша моніторингова місія, яка працювала у Криму, надала дуже тривожні дані. Зокрема, пан Ягланд зауважив, що ці дані стосуються умовного утримання ув’язнених у кримських тюрмах. Безумовно, є всі передумови для того, щоб налагодити постійне перебування моніторингової місії у Криму”, – додав О.Гончаренко.
Нагадаємо, ООН зафіксувала смерть ув’язненого, якого затримали у Криму.