Генсек РЄ розповів про тривожні дані щодо утримання ув’язнених у Криму - нардеп

“Питання дотримання прав людини, а точніше їх недотримання в анексованому Криму неодноразово піднімалося мною на сесіях ПАРЄ. Склалась катастрофічна ситуація і сьогодні я скористався можливістю спитати Генерального секретаря Ради Європи Турбійона Ягланда про заходи, які Рада Європи планує здійснити в цьому напрямку”, – написав він.

“Пан Ягланд підтвердив пріоритетність питання дотримання прав людини у Криму. Більше того, перша моніторингова місія, яка працювала у Криму, надала дуже тривожні дані. Зокрема, пан Ягланд зауважив, що ці дані стосуються умовного утримання ув’язнених у кримських тюрмах. Безумовно, є всі передумови для того, щоб налагодити постійне перебування моніторингової місії у Криму”, – додав О.Гончаренко.

Нагадаємо, ООН зафіксувала смерть ув’язненого, якого затримали у Криму.