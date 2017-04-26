Генсек СЕ рассказал о тревожных данных относительно содержания заключенных в Крыму - нардеп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21260 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82311 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141973 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111452 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113199 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110385 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102661 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106500 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103156 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150190 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Генсек СЕ рассказал о тревожных данных относительно содержания заключенных в Крыму - нардеп

Генсек СЕ рассказал о тревожных данных относительно содержания заключенных в Крыму - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подтвердил приоритетность вопроса соблюдения прав человека в аннексированном Крыму и отметил, что первая мониторинговая миссия, которая работала на полуострове, предоставила тревожные данные, в частности касающиеся условного содержания заключенных в крымских тюрьмах. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Вопросы соблюдения прав человека, а точнее их несоблюдение в аннексированном Крыму неоднократно поднимались мной на сессиях ПАСЕ. Сложилась катастрофическая ситуация и сегодня я воспользовался возможностью спросить Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда о мерах, которые Совет Европы планирует осуществить в этом направлении", - написал он.

"Господин Ягланд подтвердил приоритетность вопроса соблюдения прав человека в Крыму. Более того, первая мониторинговая миссия, которая работала в Крыму, предоставила очень тревожные данные. В частности, господин Ягланд отметил, что эти данные касаются условного содержания заключенных в крымских тюрьмах. Безусловно, есть все предпосылки для того, чтобы наладить постоянное пребывание мониторинговой миссии в Крыму", - добавил А.Гончаренко.

Напомним, ООН зафиксировала смерть заключенного, которого задержали в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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