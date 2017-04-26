Генсек СЕ рассказал о тревожных данных относительно содержания заключенных в Крыму - нардеп

"Вопросы соблюдения прав человека, а точнее их несоблюдение в аннексированном Крыму неоднократно поднимались мной на сессиях ПАСЕ. Сложилась катастрофическая ситуация и сегодня я воспользовался возможностью спросить Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда о мерах, которые Совет Европы планирует осуществить в этом направлении", - написал он.

"Господин Ягланд подтвердил приоритетность вопроса соблюдения прав человека в Крыму. Более того, первая мониторинговая миссия, которая работала в Крыму, предоставила очень тревожные данные. В частности, господин Ягланд отметил, что эти данные касаются условного содержания заключенных в крымских тюрьмах. Безусловно, есть все предпосылки для того, чтобы наладить постоянное пребывание мониторинговой миссии в Крыму", - добавил А.Гончаренко.

Напомним, ООН зафиксировала смерть заключенного, которого задержали в Крыму.