Генсек Ради Європи відкрито співпрацює з російською владою - Г.Логвинський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд відкрито співпрацює з російською владою. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від фракції “Народний фронт”, віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський, передає УНН.
“Він, дійсно, співпрацює з російськими найманцями та російською владою. Він це робить відверто, відкрито і ми на це реагуємо. Безумовно тут є багато людей, які відчувають себе частиною Російської Федерації, не зважаючи на те, що мають паспорти Швейцарії, Голландії чи іншої країни, але в будь-якому разі вони не в змозі подолати ті опори, які створила українська делегація”, — зазначив парламентарій.