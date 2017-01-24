Генсек Ради Європи відкрито співпрацює з російською владою - Г.Логвинський

“Він, дійсно, співпрацює з російськими найманцями та російською владою. Він це робить відверто, відкрито і ми на це реагуємо. Безумовно тут є багато людей, які відчувають себе частиною Російської Федерації, не зважаючи на те, що мають паспорти Швейцарії, Голландії чи іншої країни, але в будь-якому разі вони не в змозі подолати ті опори, які створила українська делегація”, — зазначив парламентарій.