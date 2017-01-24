Генсек Совета Европы открыто сотрудничает с российскими властями - Г.Логвинский

"Он действительно сотрудничает с российскими наемниками и российскими властями. Он это делает откровенно, открыто и мы на это реагируем. Безусловно здесь есть много людей, которые чувствуют себя частью Российской Федерации, несмотря на то, что имеют паспорта Швейцарии, Голландии или иной страны, но в любом случае они не в состоянии преодолеть те опоры, которые создала украинская делегация ", - отметил парламентарий.