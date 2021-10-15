Генсек ООН заявив, що 40% людства не може дозволити собі здорове харчування

Цитата

“Сьогодні 40% людства не може дозволити собі здорове харчування. Це 3 млрд осіб, — сказав він. — Зростає голод, росте кількість тих, хто недоїдає, а також страждають на ожиріння”.

Доповнення

Гутерріш зазначив, що в результаті пандемії коронавірусу і викликаних нею проблем в економіці ситуація серйозно погіршилася — брак їжі зараз відчувають близько 140 млн осіб. “Водночас ті способи, за допомогою яких ми вирощуємо, споживаємо і утилізуємо продовольство, важким тягарем лягають на нашу планету. Вони створюють безпрецедентний вантаж для наших ресурсів, клімату і навколишнього середовища, а також обходяться нам в трильйони доларів”, — додав генеральний секретар ООН.

Нагадаємо

В ООН просять послабити санкції проти КНДР через ризик голоду.