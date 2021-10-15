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Генсек ООН заявил, что 40% человечества не может позволить себе здоровое питание

Генсек ООН заявил, что 40% человечества не может позволить себе здоровое питание

Киев  •  УНН

 • 21451 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Примерно 3 млрд человек - около 40% всего населения Земли - не может позволить себе здоровое питание. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении по случаю Всемирного дня продовольствия, передает УНН.

Цитата

“Сегодня 40% человечества не может позволить себе здоровое питание. Это 3 млрд человек, — сказал он. — Растет голод, растет число тех, кто недоедает, а также страдающих ожирением”.

Дополнение

Гутерриш отметил, что в результате пандемии коронавируса и вызванных ею проблем в экономике ситуация серьезно ухудшилась — нехватка пищи сейчас испытывают около 140 млн человек. “Вместе с тем те способы, с помощью которых мы выращиваем, потребляем и утилизировать продовольствие, тяжелым бременем ложатся на нашу планету. Они создают беспрецедентный груз для наших ресурсов, климата и окружающей среды, а также обходятся нам в триллионы долларов”, — добавил генеральный секретарь ООН.

Напомним

В ООН просят ослабить санкции против КНДР из-за риска голода.

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