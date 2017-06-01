Генсек ООН засудив теракт в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив теракт, який відбувся у центрі столиці Афганістану Кабулі. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті генсека, передає УНН.
“Генеральний секретар рішуче засуджує теракт в дипломатичному районі столиці Афганістану Кабула. Генеральний секретар висловив своє неприйняття цього вчинку і підкреслив необхідність посилення боротьби з тероризмом і насильницьким екстремізмом”, — йдеться в повідомленні.
У заяві наголошується, що невиборчі напади на цивільних осіб є серйозними порушеннями прав людини і міжнародного гуманітарного права і не можуть бути виправдані. Ті, хто несе відповідальність за сьогоднішній напад повинні бути притягнуті до відповідальності.
“Генеральний секретар висловлює найглибші співчуття сім’ям загиблих і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим. Він підтверджує солідарність Об’єднаних Націй з народом і Урядом Афганістану”, — відзначено у заяві.
Як повідомляв УНН, 31 травня кількість загиблих внаслідок вибуху в столиці Афганістану Кабулі зросла до 90, сотні людей поранені.