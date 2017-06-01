Генсек ООН осудил теракт в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт, который произошел в центре столицы Афганистана Кабуле. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте генсека, передает УНН.
“Генеральный секретарь решительно осуждает теракт в дипломатическом районе столицы Афганистана Кабула. Генеральный секретарь выразил свое неприятие этого поступка и подчеркнул необходимость усиления борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом”, — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что неизбирательные нападения на гражданских лиц являются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права и не могут быть оправданы. Те, кто несет ответственность за сегодняшнее нападение должны быть привлечены к ответственности.
“Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Он подтверждает солидарность Объединенных Наций с народом и правительством Афганистана”, — отмечено в заявлении.
Как сообщал УНН, 31 мая число погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле возросло до 90 , сотни человек ранены.