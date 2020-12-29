Генсек ООН запропонував присвятити 2021 рік зціленню від COVID-19

“Давайте всі разом змиримося між собою і з природою, подолаємо кліматичну кризу, зупинимо поширення COVID-19 і зробимо 2021 рік роком зцілення”, — заявив Гутерріш.

Він зазначив, що мова йде про зцілення від наслідків пандемії, зцілення “підірваної економіки і суспільства”, усунення поділів і “початку дій по лікуванню нашої планети”.

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За його словами, рік, що минає приніс випробування, трагедії і сльози. Пандемія коронавірусу перевернула життя людей, і в світі зростає рівень бідності, нерівності та голоду.

При цьому Гутерріш зазначив, що урок цього року полягає в тому, що такі кризи, як зміна клімату і пандемія COVID-19, можна подолати лише спільними зусиллями.

Нагадаємо, світові фінансові організації під час кризи COVID-19 рекомендують країнам інвестувати в інфраструктуру.