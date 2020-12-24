Світові фінансові організації під час кризи COVID-19 рекомендують країнам інвестувати в інфраструктуру

"Інвестиції в постійну інфраструктуру стануть інструментом перезапуску двигуна світової економіки після пандемії COVID-19 - за допомогою розвитку більш сталих спільнот, а також створення мільйонів робочих місць", - відзначають експерти Deloitte.

Як повідомляє НВ, програма "Велике будівництво", що реалізується в Україні, дала зелене світло багатьом довготривалим національним мегапроектам, таким як:

▪️ відновлення мостів - за 5 років планується оновити 1385 штучних споруд по всій країні;

▪️ цього року оновлено вже понад 150 штучних споруд, план на наступний рік - 350 штучних споруд;

▪️ будівництво Запорізького і Кременчуцького мостів - величезні інфраструктурні проекти, яких вже давно не бачила незалежна Україна. Завершити Запорізький міст і почати будівництво Кременчуцького мосту планується вже у 2021 році;

▪️ будівництво Київської об'їзної дороги - вперше є шанси нарешті довести до кінця. Зараз тривають тендери на проектування перших двох ділянок, а закінчити всю об'їзну планується до 2025 року;

▪️ оновлення 24 тис. км державних доріг і 8000 км місцевих доріг - план до 2024 року, який дозволить створити в Україні сучасну європейську дорожню мережу.

Цього року відразу кілька впливових міжнародних організацій відкрито виступили з підтримкою інфраструктурних інвестицій як одного з ефективних способів подолання кризи. Це Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD), Міжнародний економічний форум (WEF), Міжнародний валютний фонд (IMF), Світовий банк (World Bank) та ін.

"Не дивлячись на різні акценти, всі сходяться на трьох основних тезах: інфраструктурні проекти набагато ефективніші за часів спаду економіки, ніж за часів зростання. Різні дослідження визначають економічний мультиплікатор будівництва у рецесію від 1,6 до 3,2. Якщо говорити простіше, то вкладення 1 грн у будівництво для економіки дає на виході від 1,6 грн до 3,2 грн", - йдеться у публікації.

Наприкінці 2020 року навіть найсильніші світові економіки не уникли рецесії. Україна не виняток. У другому кварталі реальний ВВП країни впав на -11,3%. Але, за прогнозами Ukraine Economic Outlook, падіння реального ВВП країни залишиться на рівні -5%. Від фінансової прірви нас рятують рекордні державні витрати на інфраструктуру.