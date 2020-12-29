Генсек ООН предложил посвятить 2021 год исцелению от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал посвятить 2021 год исцеления от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в новогоднем видеообращении генсека, передает УНН.
"Давайте все вместе смиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления", - заявил Гутерриш.
Он отметил, что речь идет об исцелении от последствий пандемии, исцеления "взорванной экономики и общества", устранение разделов и "начала действий по лечению нашей планеты".
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По его словам, уходящий принес испытания, трагедии и слезы. Пандемия коронавируса перевернула жизнь людей, и в мире растет уровень бедности, неравенства и голода.
При этом Гутерриш отметил, что урок этого года заключается в том, что такие кризисы, как изменение климата и пандемия COVID-19, можно преодолеть только совместными усилиями.
Напомним, мировые финансовые организации во время кризиса COVID-19 рекомендуют странам инвестировать в инфраструктуру.