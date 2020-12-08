Генсек ООН висловив співчуття щодо загибелі українського миротворця в Конго
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив співчуття українському народу у зв'язку зі смертю 22 листопада старшого лейтенанта Збройних сил України Олександра Бривка, який виконував завдання у складі Стабілізаційної місії ООН у Демократичній Республіці Конго. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, з посиланням на лист Генсека ООН, надісланому, на ім'я Президента України Володимира Зеленського, інформує УНН.
“Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, державі та народу України у зв’язку з цією страшною втратою, а також дякую за внесок, який зробив ваш співвітчизник у нашу роботу заради миру в Демократичній Республіці Конго”, — зазначив Антоніу Гутерріш у листі.
Він запевнив, що ООН налаштована на посилення зусиль щодо пом’якшення впливу пандемії COVID-19 на миротворчі місії та запобігання її поширенню і вживатиме всіх заходів для безпеки миротворців та іншого персоналу.
Генеральний секретар ООН висловив глибоку вдячність Україні за рішучу підтримку Організації Об’єднаних Націй та, зокрема, миротворчих операцій.
Нагадаємо, 22 листопада військовослужбовець Збройних сил України, що перебував у складі місії ООН в Демократичній республіці Конго, помер від коронавірусної хвороби COVID-19.
Вчора, 7 грудня, Демократичній Республіці Конго від раптової зупинки серця помер український військовослужбовець.