Генсек ООН висловив співчуття щодо загибелі українського миротворця в Конго

“Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, державі та народу України у зв’язку з цією страшною втратою, а також дякую за внесок, який зробив ваш співвітчизник у нашу роботу заради миру в Демократичній Республіці Конго”, — зазначив Антоніу Гутерріш у листі.

Він запевнив, що ООН налаштована на посилення зусиль щодо пом’якшення впливу пандемії COVID-19 на миротворчі місії та запобігання її поширенню і вживатиме всіх заходів для безпеки миротворців та іншого персоналу.

Генеральний секретар ООН висловив глибоку вдячність Україні за рішучу підтримку Організації Об’єднаних Націй та, зокрема, миротворчих операцій.

Нагадаємо, 22 листопада військовослужбовець Збройних сил України, що перебував у складі місії ООН в Демократичній республіці Конго, помер від коронавірусної хвороби COVID-19.



Вчора, 7 грудня, Демократичній Республіці Конго від раптової зупинки серця помер український військовослужбовець.