Генсек ООН привітав "режим тиші" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в п'ятницю привітав досягнення домовленості про припинення бойових дій на сході України з 1 квітня. Як повідомили в прес-службі глави ООН, передає УНН.
“Генеральний секретар вітає оголошенеу тристоронньою контактною групою нову угоду щодо повного дотримання режиму припинення вогню і відведення важких озброєнь відповідно до мінських домовленостей з 1 квітня і роз’єднання сил і військової техніки в Станиці Луганській до 6 квітня,” — йдеться в заяві прес-служби.
Зазначають, що Генсек закликає сторони конфлікту “повністю слідувати” взятим на себе зобов’язанням.
Також А.Гутерріш висловив стурбованість становищем мирних жителів Донбасу і висловив надію, що “режим тиші” дозволить сторонам досягти прогресу у врегулюванні питань безпеки, а також проблем у “гуманітарній, політичній та економічних сферах”.
Генсек ООН знову заявив про підтримку зусиль ОБСЄ, контактної групи і “нормандської четвірки”, а також закликав всі зацікавлені сторони “активізувати дипломатичні зусилля” з метою припинення збройного конфлікту.
Нагадаємо, від сьогодні в зоні антитерористичній операції розпочинається “режим тиші”.