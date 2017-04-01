Генсек ООН поздравил "режим тижи" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу поздравил достижения договоренности о прекращении боевых действий на востоке Украины с 1 апреля. Как сообщили в пресс-службе главы ООН, передает УНН.
"Генеральный секретарь приветствует оголошенеу трехсторонним контактной группой новое соглашение по полному соблюдению режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений в соответствии с минских договоренностей с 1 апреля и разъединении сил и военной техники в Станице Луганской до 6 апреля", - говорится в заявлении пресс-службы .
Отмечают, что Генсек призывает стороны конфликта "полностью следовать" взятым на себя обязательствам.
Также А.Гутерриша выразил обеспокоенность положением мирных жителей Донбасса и выразил надежду, что "режим тишины" позволит сторонам достичь прогресса в урегулировании вопросов безопасности, а также проблем в "гуманитарной, политической и экономических сферах".
Генсек ООН вновь заявил о поддержке усилий ОБСЕ, контактной группы и "нормандской четверки", а также призвал все заинтересованные стороны "активизировать дипломатические усилия" с целью прекращения вооруженного конфликта.
Напомним, с сегодняшнего дня в зоне антитеррористической операции начинается "режим тишины".