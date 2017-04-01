Генсек ООН поздравил "режим тижи" на Донбассе

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44972 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103549 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159141 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117621 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117222 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112964 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104566 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107156 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103644 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154251 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Генсек ООН поздравил "режим тижи" на Донбассе

Генсек ООН поздравил "режим тижи" на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10200 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу поздравил достижения договоренности о прекращении боевых действий на востоке Украины с 1 апреля. Как сообщили в пресс-службе главы ООН, передает УНН.

"Генеральный секретарь приветствует оголошенеу трехсторонним контактной группой новое соглашение по полному соблюдению режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений в соответствии с минских договоренностей с 1 апреля и разъединении сил и военной техники в Станице Луганской до 6 апреля", - говорится в заявлении пресс-службы .

Отмечают, что Генсек призывает стороны конфликта "полностью следовать" взятым на себя обязательствам.

Также А.Гутерриша выразил обеспокоенность положением мирных жителей Донбасса и выразил надежду, что "режим тишины" позволит сторонам достичь прогресса в урегулировании вопросов безопасности, а также проблем в "гуманитарной, политической и экономических сферах".

Генсек ООН вновь заявил о поддержке усилий ОБСЕ, контактной группы и "нормандской четверки", а также призвал все заинтересованные стороны "активизировать дипломатические усилия" с целью прекращения вооруженного конфликта.

Напомним, с сегодняшнего дня в зоне антитеррористической операции начинается "режим тишины".

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