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Генсек ООН назвав необхідну для світової програми вакцинації суму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи в Берліні на конференції з питань охорони здоров’я World Health Summit 2021, закликав країни G20 допомогти з виділенням грошей на справедливий розподіл вакцин від коронавірусу у всьому світі. Трансляція його виступу йшла на YouTube, передає УНН.

Генсек ООН назвав необхідну для світової програми вакцинації суму

Деталі

Генсек ООН розповів, що раніше в жовтні приєднався до гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедросу Гебрейесусу, щоб запустити глобальну стратегію вакцинації. “Надійний і прорахований за вартістю план по доставці вакцин до 40% людей у ​​всіх країнах до кінця цього року і 70% до середини 2022 року”, — додав він.

За словами Гутерреша, для втілення цієї стратегії ВООЗ і ООН потребують у вкладеннях в розмірі 8 млрд доларів. “Ми закликаємо G20 допомогти нам з цим”, — сказав він.

Нагадаємо

На цьому ж заході очільник ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що “пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити”.

Додамо

Гутерреш і Гебрейесус представили стратегію глобальної вакцинації населення проти COVID-19 7 жовтня. Для цієї програми потрібно 11 млрд доз вакцин від коронавірусу. За словами генсека ООН, до жовтня в світі зробили тільки 6,3 млрд доз препарату, при цьому більше половини населення не отримало жодної дози вакцини. У країнах Африки, заявляв Гутерреш, повністю вакциновані менше 5% жителів.

“Відсутність справедливого розподілу вакцин — це не тільки питання аморальності, але і питання дурості”, — сказав тоді Гутерреш.

ВООЗ виступає за рівномірний розподіл вакцини від коронавірусу, вказуючи на те, що значні обсяги препарату концентруються в розвинених країнах, а до бідних держав доходять невелику кількість. У грудні 2020 року Reuters з посиланням на внутрішні документи організації повідомив, що зрив програми COVAX, по якій препарати надаються бідним країнам, може привести до того, що в найбідніших країнах програма вакцинації нічого очікувати виконано до 2024 року.

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