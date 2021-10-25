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Генсек ООН назвал необходимую для мировой программы вакцинации сумму

Киев • УНН

 • 15583 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в Берлине на конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021, призвал страны G20 помочь с выделением денег на справедливое распределение вакцин от коронавируса во всем мире. Трансляция его выступления шла на YouTube, передает УНН.

Генсек ООН назвал необходимую для мировой программы вакцинации сумму

Детали

Генсек ООН рассказал, что ранее в октябре присоединился к гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Гебрейесусу, чтобы запустить глобальную стратегию вакцинации. “Надежный и просчитанный по стоимости план по доставке вакцин до 40% людей во всех странах до конца этого года и 70% к середине 2022 года”, — добавил он.

По словам Гутерреша, для воплощения этой стратегии ВОЗ и ООН нуждаются во вложениях в размере 8 млрд долларов. “Мы призываем G20 помочь нам с этим”, — сказал он.

Напомним

На этом же мероприятии глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что “пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить”.

Добавим

Гутерреш и Гебрейесус представили стратегию глобальной вакцинации населения против COVID-19 7 октября. Для этой программы нужно 11 млрд доз вакцин от коронавируса. По словам генсека ООН, к октябрю в мире сделали только 6,3 млрд доз препарата, при этом более половины населения не получило ни одной дозы вакцины. В странах Африки, заявлял Гутерреш, полностью вакцинированы менее 5% жителей.

“Отсутствие справедливого распределения вакцин — это не только вопрос безнравственности, но и вопросы глупости”, — сказал тогда Гутерреш.

ВОЗ выступает за равномерное распределение вакцины от коронавируса, указывая на то, что значительные объемы препарата концентрируются в развитых странах, а в бедных государств доходят небольшое количество. В декабре 2020 года Reuters со ссылкой на внутренние документы организации сообщил, что срыв программы COVAX, по которой препараты предоставляются бедным странам, может привести к тому, что в бедных странах программа вакцинации не будет выполнено до 2024 года.

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