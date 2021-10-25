Генсек ООН назвал необходимую для мировой программы вакцинации сумму

Детали

Генсек ООН рассказал, что ранее в октябре присоединился к гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Гебрейесусу, чтобы запустить глобальную стратегию вакцинации. “Надежный и просчитанный по стоимости план по доставке вакцин до 40% людей во всех странах до конца этого года и 70% к середине 2022 года”, — добавил он.

По словам Гутерреша, для воплощения этой стратегии ВОЗ и ООН нуждаются во вложениях в размере 8 млрд долларов. “Мы призываем G20 помочь нам с этим”, — сказал он.

Напомним

На этом же мероприятии глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что “пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить”.

Добавим

Гутерреш и Гебрейесус представили стратегию глобальной вакцинации населения против COVID-19 7 октября. Для этой программы нужно 11 млрд доз вакцин от коронавируса. По словам генсека ООН, к октябрю в мире сделали только 6,3 млрд доз препарата, при этом более половины населения не получило ни одной дозы вакцины. В странах Африки, заявлял Гутерреш, полностью вакцинированы менее 5% жителей.

“Отсутствие справедливого распределения вакцин — это не только вопрос безнравственности, но и вопросы глупости”, — сказал тогда Гутерреш.

ВОЗ выступает за равномерное распределение вакцины от коронавируса, указывая на то, что значительные объемы препарата концентрируются в развитых странах, а в бедных государств доходят небольшое количество. В декабре 2020 года Reuters со ссылкой на внутренние документы организации сообщил, что срыв программы COVAX, по которой препараты предоставляются бедным странам, может привести к тому, что в бедных странах программа вакцинации не будет выполнено до 2024 года.